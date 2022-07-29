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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.22 10:15

В ходе рабочей поездки вице-губернатор Елена Дягилева оценила ход работ, направленных на развитие спортивной инфраструктуры Оленегорска

В рамках рабочей поездки в Оленегорск вице-губернатор Елена Дягилева посетила ряд объектов. В одних уже реализованы проекты по реновации. В других в ближайшее время планируется проведение масштабных ремонтных работ.

Реновация центральных спортивных объектов столицы железорудной промышленности в Кольском Заполярье уже позволила сделать такие объекты, как Ледовый дворец спорта, Дом физкультуры и стадион спортивной школы «Олимп» более комфортными и современными. В 2019 году была произведена замена витражного остекления ледовой арены, в 2020-м – завершён капитальный ремонт беговых дорожек и трибун стадиона, кровли Ледового дворца, системы отопления здания спортивной школы.

Прошлый год был отмечен капитальным ремонтом инженерных систем бассейна, спортшколы и Ледового дворца, а также фасадного остекления Дома физкультуры. Заместитель губернатора ознакомилась с текущим состоянием всех объектов, ходом реализации начатых работ, обратив внимание на высокую значимость запланированных программ реновации спортивных площадок.

«Одно из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области – развитие спортивной инфраструктуры. Инициативы, поддержанные главой региона Андреем Чибисом, уже положительно сказались на количестве северян, выбирающих активный, здоровый образ жизни. В Кольском Заполярье развивается спорт высших достижений. Реконструкция действующих спортивных объектов Оленегорска, намеченная на ближайшее время, а также укрепление материально-технической базы учреждений поможет закрепить этот позитивный тренд», – отметила Елена Дягилева.

В ходе визита вице-губернатор обсудила с заместителем начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Оленегорска Евгением Коноваловым и руководителями спортивных учреждений запланированные на ближайший период мероприятия. Так, в планах – капитальный ремонт зала бокса спортшколы, мачт освещения стадиона и здания Дома физкультуры.

Последний уже обрёл новый современный фасад, впереди – обновление чаши бассейна и спортивного зала, а также организация комфортного пространства фойе учреждения. На эти цели региональным правительством уже выделено более 150 млн рублей. Реализация запланирована на 2022–2023 годы.

Ледовая арена Оленегорска также не останется без внимания. Построенный в 1976 году объект, стал первым в Кольском Заполярье дворцом спорта с искусственным льдом. Запланированная на 2023 год модернизация позволит установить новый фасад, а также провести капитальный ремонт внутренних помещений, оснастить трибуны и само поле. Сейчас объект принимает большое количество спортивных мероприятий и выступает площадкой для проведения сборов хоккеистов из молодёжного клуба «Арктика» – представителя Кольского Заполярья в Первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги. После обновления на базе ледовой арены появится возможность организации ещё большего количества числа спортивных и массовых мероприятий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одной темой для обсуждения с представителями муниципалитета стало создание в Оленегорске нового спортивного пространства для молодежи «СОПКИ.SPORT». В скором времени оно появится в здании средней общеобразовательной школы №13 н.п. Высокий. Напомним, что инициатива, поддержанная губернатором, направлена на организацию в регионе комфортных, современных залов с универсальным оборудованием для бесплатных занятий спортом. На реализацию проекта в Апатитах, Оленегорске, Мончегорске, Печенгском районе, Ловозере, Полярных Зорях и Кировске региональным правительством выделено 50 млн рублей.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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