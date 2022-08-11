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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.22 11:30

В ходе работы комплексной проверки учреждений образования флотской столицы вскрываются проблемные участки, на решение которых потребуется дополнительное бюджетное финансирование

10 августа во флотской столице специально созданная комиссия в составе исполняющей обязанности председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, заместителя руководителя депутатского объединения партии «Единая Россия» в представительном органе власти флотской столицы, в прошлом директора школы с многолетним стажем работы Евгении Гордеевой, заместителя начальника Управления образования Ирины Ростовской, начальника МБУ «КХЭО» Леонида Рындя и ведущего специалиста Управления образования Ирины Бальон продолжила проверку готовности муниципальных учреждений образования к новому учебному году.

В этот день объём и качество выполненных работ были проверены в четырёх детских садах и трёх школах. Все они практически готовы к началу нового учебного года, к приёму детей для организации полноценного учебного процесса.

За летний период в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования выполнен необходимый и обязательный перечень работ: проведена гидропневматическая промывка систем отопления и гидравлические испытания, измерено сопротивления изоляции, освидетельствована система естественной вентиляции, обследована работоспособность автоматической пожарной сигнализации, произведена проверка и перезарядка огнетушителей, проведены дератизационные и дезинсекционные мероприятия, измерения искусственной освещённости и параметры микроклимата, подготовлены к работе теплопункты. Кроме этого, производилась замена дверей, окон, косметический ремонт помещений силами персонала.

В среднюю школу №10 закуплено новое техническое оборудование для пищеблока, установлено цифровое видеонаблюдение. В детском саду №47 появилось новое оборудование для прачечной. В средней школе №7 оборудованы дополнительные кабинеты в связи с тем, что в них будут обучаться школьники средней школы №12, в которой проводится капитальный ремонт.

В ходе работы комплексной проверки учреждений образования вскрываются те проблемные участки, на решение которых потребуется дополнительное бюджетное финансирование. Например, в 2023 году необходимо будет выполнить капитальный ремонт средней школы №1 в Североморске и средней школы №2 в посёлке Сафоново. 

Члены комиссии дали высокую оценку выполненным в летний период обучения работам по подготовке учреждений образования к новому учебному году.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12655-prodolzhaetsya-proverka-gotovnosti-shkol-i-detskih-sadov-k-novomu-uchebnomu-godu/#news-gal-15

 

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