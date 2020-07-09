В ходе расследования уголовного дела о получении взятки бывшим заместителем Министра имущественных отношений Мурманской области выявлены новые фигуранты
Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя Министра имущественных отношений Мурманской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия), а также подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В ходе предварительного следствия задержан 35-летний соучастник преступления, ранее занимавший пост заместителя директора ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области».
По данным следствия, мужчина организовал оценку стоимости недвижимого имущества, стоящего на балансе ГОБУ «Центр технической инвентаризации и пространственных данных», по заведомо заниженной стоимости.
Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время соучастнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий).
Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Североморска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере за незаконные действия).
По версии следствия, 19 февраля 2020 года мужчина передал незаконное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей, предназначавшееся заместителю Министра имущественных отношений Мурманской области. В пользу взяткодателя организована незаконная продажа недвижимого имущества, стоящего на балансе ГОБУ «Центр технической инвентаризации и пространственных данных», по заведомо заниженной стоимости, указанной в подложном отчёте об оценке.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
Так, следователями допрошены более 25 свидетелей, проведены обыски у фигурантов уголовного дела, в ходе которых изъяты предметы и документы, содержащие сведения о преступной деятельности. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе почерковедческие, генетические, оценочная экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается.