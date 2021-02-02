В ходе рейдовых мероприятий в Ловозерском и Кандалакшском районах выявлены нарушения природоохранного законодательства

С 28 по 31 января прошли природоохранные рейды в Кольском, Кандалакшском, Ловозерском и Ковдорском районах Мурманской области. Мероприятия проводили сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии области совместно с оперативно-инспекторским отделом Регионального центра лесного и экологического контроля.

В ходе рейдов выявлено нарушение режима особо охраняемой природной территории – заказника регионального значения «Кутса» – провоз оружия по территории заказника. За него предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения (ст. 8.39 КоАП РФ).

Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий выявлено 2 факта нарушений правил охоты: незаконный провоз заряжённого охотничьего оружия был совершён в охотничьих угодьях Ловозерского и Кандалакшского районов. Отметим, что за указанные нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в сумме до 4000 рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет (ч.1 ст.8.37 КоАП РФ).