Мировые цены на нефть немного снижаются в пятницу утром в свете ослабления опасений по поводу перебоев с поставками и дефицита сырья, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти утром 25 марта наблюдается снижение цен на фоне сообщений о том, что страны Евросоюза в итоге не смогли договориться о бойкоте российской нефти.

Кроме того, влияние оказали новости о возможном частичном возобновлении экспорта из Казахстана через причалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которые недавно были повреждены в результате шторма.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет по отношению к евро и японской иене. Рубль сегодня в начале торгов растёт к доллару и перешёл к снижению против евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.06 мск снижался на 20 копеек, до 96,8 рубля, курс евро прибавлял 20 копеек, до 107 рублей. Минутами ранее евро максимально опускался до 105 рублей, доллар – до 95,06 рубля.