В последние несколько лет в регионе неуклонно снижается численность населенияМорской порт Мурманск открыт для иностранных судов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.22 10:30

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет

Мировые цены на нефть немного снижаются в пятницу утром в свете ослабления опасений по поводу перебоев с поставками и дефицита сырья, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти утром 25 марта наблюдается снижение цен на фоне сообщений о том, что страны Евросоюза в итоге не смогли договориться о бойкоте российской нефти.

Кроме того, влияние оказали новости о возможном частичном возобновлении экспорта из Казахстана через причалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которые недавно были повреждены в результате шторма.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет по отношению к евро и японской иене. Рубль сегодня в начале торгов растёт к доллару и перешёл к снижению против евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.06 мск снижался на 20 копеек, до 96,8 рубля, курс евро прибавлял 20 копеек, до 107 рублей. Минутами ранее евро максимально опускался до 105 рублей, доллар – до 95,06 рубля.

 

 

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Куда поехать на заработки в России? Топ вахтовых вакансий с зарплатой до 800 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
24.03.22 12:57
А в каких краях есть иСЧЁ Министерство информационной политики? Это же насколько надо считать население далёким от всего, что надо целое министерство? А может так и надо в краю, где исчезли газетные к
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Куприян
21.03.22 14:21
Насколько разительно отличается восприятия трёх прошедших лет. Из губернатора - льётся оптимизм, а во мне засел тихий пессимизм. Грандиозные изменения последних трёх лет в Мурманской области обошли
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Д.О. Вернер
17.03.22 23:35
Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов...
Комментарий к новости:Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Медведи Камчатки. Начало жизни». Документальный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Сахарный песок, яблоки и белокочанная капуста – лидеры по росту цен в магазинах Мурманской области-PRO Валюту (16+)В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» подписало соглашение о создании консорциума в сфере энергетики Курской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: принятие закона о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий – это проявление поддержки всей страны нашим военнослужащим
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян? Отвечает юрист hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика