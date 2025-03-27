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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 10:30

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Нефтяные цены продолжают слабо повышаться сегодня после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии на данных о самом резком с начала этого года снижении запасов в США.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,341 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,6 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 755 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 21 марта, уменьшились на 1,446 млн баррелей, дистиллятов - на 421 тысячу баррелей.

Сокращение запасов энергоносителей в США говорит о существенном спросе на них внутри страны, главным образом, в связи с ростом активности нефтеперерабатывающих предприятий, отмечает аналитик «Pepperstone» Квазар Элизундиа.

Несмотря на экономические риски, обусловленные напряженностью в торговой сфере, текущий баланс между сильным спросом в США и предложением, ограниченным геополитическими факторами, способствует росту цен, говорит эксперт, слова которого приводит «The Wall Street Journal».

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов. Доллар ослабляется на фоне новых мер торговой политики, анонсированных президентом США Дональдом Трампом. Накануне Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля.

Эскалация торговой войны усиливает опасения ослабления экономической активности в США и роста инфляционного давления, отмечает «Trading Economics».

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил накануне, что пошлины на импорт, вводимые Трампом, оказывают как непосредственное, так и косвенное влияние на инфляцию.

Мусалем не уверен, что инфляция, вызванная торговой войной, будет носить исключительно временный характер. Он полагает, что темпы роста потребительских цен в США могут оставаться выше целевого показателя Федеральной резервной системы (ФРС) в 2%.

«Я бы с осторожностью относился к предположениям о том, что влияние повышения пошлин на инфляцию будет временным», - сказал Мусалем, которого цитирует «Market Watch».

Внимание рынка на этой неделе направлено на отчёт о доходах и расходах американцев за февраль, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый ФРС. Эти данные будут обнародованы в пятницу.

По состоянию на 9.53 мск за евро давали $1,0771 по сравнению с $1,0754 накануне. Курс фунта поднялся на то же время до $1,2915 с $1,2888 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,3/90,62 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 34 копейки, средний курс продажи вырос на 114 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,1-87,2 рубля за доллар.

Китайский юань немного повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. Поддержку рублю оказывает подготовка экспортеров к налоговым выплатам марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5045 рубля (+5,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,8 копейки ниже уровня действующего официального курса.

 

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