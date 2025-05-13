В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть стабилизировались сегодня после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии вслед за объявлением Вашингтоном и Пекином о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней.

Как Brent, так и WTI завершили торги в понедельник на максимумах за две недели.

Как отмечает finmarket.ru, США опустят пошлины на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизит пошлины на американские товары до 10%. Изменения вступят в силу 14 мая, сообщил Белый дом.

«Американские пошлины останутся в центре внимания инвесторов, и соглашения США с другими крупными торговыми партнёрами могут улучшить настрой инвесторов, - отмечает основатель «Vanda Insights» Вандана Хари. - Кроме того, в фокусе рынка на этой неделе будет визит президента США Дональда Трампа на Ближний Восток в контексте обсуждения политики в сфере добычи нефти, а также потенциальных соглашений по Газе и Украине».

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах во вторник после заметного укрепления по итогам предыдущей сессии.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на апрельские данные о динамике потребительских цен в США, которые будут опубликованы во вторник. Консенсус-прогноз экспертов предполагает сохранение инфляции в стране на уровне марта - 2,4% в годовом выражении, по данным «Trading Economics».

В четверг министерство труда США также обнародует отчёт об изменении цен производителей в апреле.

Пара евро/доллар по данным на 8.50 мск во вторник торговалась на уровне $1,1114 по сравнению с $1,1087 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару поднялась до $1,3200 с $1,3176 накануне. Курс доллара в паре с иеной опустился до 147,85 иены с 148,46 иены на закрытие предыдущих торгов. Накануне доллар прибавил порядка 1% относительно евро и фунта, а также более 2% к иене.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,15/87,21 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 11 копеек, средний курс продажи упал на 10 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,99-84,09 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль слегка дешевеет на фоне стабильной нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,154 рубля (+0,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,49 копейки ниже уровня действующего официального курса.