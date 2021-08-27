Нефть в пятницу утром продолжает дорожать при поддержке слабого доллара, свидетельствуют данные торгов. За эту торговую неделю цены на «чёрное золото» продемонстрировали рекордный с октября рост на 9-9,5%. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,39%, до 68,36 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, на этой неделе был зафиксирован сильнейший с октября минувшего года рост цен на нефть: Brent подорожал на 8,9%, а WTI – на 9,55%. Поддержку нефти также оказывает слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 93 пунктов.

Кроме того, инвесторы ожидают публикации данных от нефтесервисной компании «Baker Hughes» по числу действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 27 августа. За предыдущую неделю показатель вырос на восемь единиц, до 405 агрегатов.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет относительно евро и иены перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.