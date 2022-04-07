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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.22 10:30

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет относительно евро, иены и фунта стерлингов

Сегодня нефтяные цены поднимаются после резкого падения накануне на данных о неожиданном росте запасов в США и информации о планах высвобождения сырья из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства (МЭА).

Трейдеры сегодня оценивают ситуацию в Китае, где сохраняются карантинные меры, призванные сдержать распространение COVID-19. Как пишет finmarket.ru, согласно данным консалтинговой компании «Kpler», из-за ограничений в портах у побережья КНР скопились танкеры с порядка 22 млн баррелей нефти из России, Ирана и Венесуэлы.

«Кажется, азиатские покупатели пользуются возможностью купить подешевевшую нефть», - говорит главный аналитик по нефтяному сектору «Oanda Asia Pacific Pte.» Джеффри Хэлли, слова которого приводит агентство «Bloomberg». «Но война продолжается, санкции против России становятся все более жёсткими, и из-за этого структурный дефицит на рынке сохраняется, даже несмотря на высвобождение рядом стран нефти из стратегических резервов», - отмечает эксперт.

Накануне страны МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США. Тем временем, данные американского Минэнерго, опубликованные в среду, неожиданно показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе (на 2,42 млн баррелей). Эксперты, опрошенные агентством «Bloomberg», в среднем ожидали снижения на 2,8 млн баррелей, респонденты «S&P Global Commodity Insights» - на 1,85 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, выросли на 1,7 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки (б/с) по сравнению с прошлой неделей - до 11,8 млн б/с.

А в это время в ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет относительно евро, иены и фунта стерлингов после укрепления накануне на фоне публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы, показавшего «ястребиный» настрой руководителей американского ЦБ.

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