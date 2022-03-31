Мировые цены на нефть в четверг утром падают примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, администрация США на фоне сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону баррелей «чёрного золота» ежедневно в течение нескольких месяцев, передает агентство «Блумберг» со ссылкой на неназванные источники. На этом фоне на рынке нефти в четверг утром происходит падение цен примерно на 5%.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать неоднозначную статистику по США. Так, запасы бензина и дистиллятов за неделю увеличились, хотя аналитики, наоборот, ожидали снижения. Также добыча нефти выросла к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки. Но при этом по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю по 25 марта снизились на 3,4 миллиона баррелей — до 409,9 миллиона, что является минимальным показателем с конца сентября 2018 года. Аналитики полагали, что показатель снизился лишь на 1 миллион баррелей.

По словам аналитиков «ANZ», которые приводит газета «Wall Street Journal», высокие цены на нефть также могут нанести ущерб спросу, поскольку статданные показывают, что спрос на бензин в США падает третью неделю подряд.

В ходе сегодняшних торгов доллар США практически не меняется в паре с евро и японской иеной. Доллар США и евро снижаются на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине в ожидании продолжения российско-украинских переговоров и деэскалации ситуации на Украине.