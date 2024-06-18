Цены на нефть слабо опускаются во вторник после 2-процентного подъёма по итогам предыдущей сессии на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках.

«С середины июня цены на нефть уверенно растут на статданных из США, - отмечает аналитик «StoneX» Фавад Разакзада. - Подъём рынка на прошлой неделе можно считать отложенной реакцией на решение ОПЕК+ о продлении действующих ограничений на добычу нефти».

«Инвесторы также ожидают, что спрос на топливо будет набирать силу с учётом начавшегося автомобильного сезона, и это приведёт к снижению запасов нефти в ближайшие недели», - приводит слова finmarket.ru Фавада Разакзада.

А в это время, по предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте, реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств-основных торговых партнеров России в мае 2024 года вырос на 2,1% по отношению к апрелю. При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару вырос в прошлом месяцев на 2,8%, к евро вырос на 1,8%, к юаню - на 3%.

В январе-мае 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 2,3%. Реальный эффективный курс рубля вырос к доллару на 0,6%, к евро - на 2,4%, к юаню - на 4,4%.

Номинальный курс рубля к инвалютам в мае вырос на 1,9%, в январе-мае - на 2,4%.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется к евро, фунту и иене.

Трейдеры продолжают следить за обстановкой во Франции и Великобритании перед готовящимися выборами, а также ждут публикации новой порции статданных. Во вторник будут обнародованы окончательные данные по инфляции в еврозоне в мае, а также отчеты о динамике розничных продаж и промпроизводства в Штатах за прошлый месяц.

Кроме того, в ближайшие дни запланированы выступления ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС), за которыми также будут внимательно следить трейдеры.

Экс-президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил накануне, что считает возможным снижение ставки Федрезервом в сентябре, если статданные покажут дальнейшее замедление инфляции в США. «Я полагаю, что сентябрьское уменьшение ставки возможно», если данные по инфляции еще за два месяца будут «очень хорошими», сказал Эванс, слова которого приводит «Market Watch».

Офшорный юань слабо дешевеет. Курс доллара поднялся в ходе торгов до 7,2732 юаня с 7,2697 юаня на закрытие предыдущей сессии.