В ходе сегодняшних торгов доллар США снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после падения по итогам трех сессий подряд.

Как отмечает finmarket.ru, нефть за три минувших сессии обновила минимумы примерно за четыре года на фоне роста опасений глобальной рецессии и сокращения спроса на энергоносители в результате эскалации торговой войны.

Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил ввести со среды дополнительные 50-процентные пошлины на китайский импорт, если Пекин не откажется от ответных мер на американские зеркальные тарифы.

В ЕС между тем предложили ввести 25-процетные ответные пошлины на ряд американских товаров.

Падению котировок также способствовали новости о том, что саудовская госкомпания «Saudi Aramco» снизит цены на все сорта нефти, а также решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу.

В ходе сегодняшних торгов доллар США снижается к евро, иене и фунту стерлингов.

На американскую валюту по-прежнему давят опасения, связанные с влиянием внешнеторговой политики президента США Дональда Трампа на экономические перспективы страны.

Трамп опроверг слухи о возможной паузе в его масштабных пошлинах, но выразил готовность вести переговоры с торговыми партнерами. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что около 70 стран обратились в Белый дом с предложениями о таких переговорах.

При этом Трамп пригрозил ввести со среды дополнительные 50-процентные пошлины на китайский импорт, если Пекин не откажется от ответных мер на американские зеркальные тарифы. Китайские власти назвали эти угрозы шантажом и пообещали до конца отстаивать свои интересы.

В ЕС между тем предложили ввести 25-процентные ответные пошлины на ряд американских товаров.

В четверг рынок ждет публикации данных о динамике потребительских цен в США в марте, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби подчеркнул, что для принятия следующего решения по процентным ставкам необходимы твёрдые данные.

По состоянию на 9.12 мск за евро давали $1,0978 по сравнению с $1,0912 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составил на то же время $1,2789 против $1,2724 накануне. Стоимость доллара в паре с иеной снизилась к 9.:13 мск до 147,47 иены по сравнению с 147,84 иены на закрытие рынка в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,33/91,25 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 34 копейки, средний курс продажи вырос на 47 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,99-88,09 рубля за доллар.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже, рубль умеренно дорожает на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе развернувшихся вверх в рамках коррекции цен на нефть. При этом геополитический фактор временно отошёл на второй план, так как в последние дни никаких важных сообщений на эту тему не поступает. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5495 рубля (-3,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,91 копейки ниже уровня действующего официального курса.