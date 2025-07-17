В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Сегодня нефтяные цены повышаются с утра после снижения по итогам трёх предыдущих сессий. Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали более резкое, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в стране.

Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей - до 422,2 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,8 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Как отмечает finmarket.ru, в то же время резервы бензина и дистиллятов резко выросли - на 3,4 млн баррелей и 4,2 млн баррелей соответственно. «Увеличение запасов нефтепродуктов вызывает обеспокоенность по поводу возможного ослабления сезонного летнего спроса», - говорится в обзоре «ANZ Research».

Трейдеры продолжают внимательно следить за новостями, касающимися сферы мировой торговли. Президент США Дональд Трамп заявил накануне в интервью телеканалу «Real America's Voice», что планирует ввести одинаковую пошлину на ввоз товаров из 150 стран мира в размере 10-15%.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,09%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,21%.

Накануне DXY завершил сессию снижением на 0,2%, однако торги были высоковолатильными в связи с новостями, касающимися планов президента США Дональда Трампа в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Сообщение «Bloomberg» о том, что Трамп может в скором времени принять решение об увольнении Пауэлла, спровоцировало заметное ослабление доллара США.

Спустя некоторое время, однако, Трамп сказал, что в настоящее время не намерен увольнять Пауэлла. Вместе с тем он не исключил такой возможности, заявив, что Пауэлл «ужасно выполняет свою работу».

Трамп постоянно критикует американский ЦБ, удерживающий базовую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. Руководство ФРС не спешит со смягчением политики, опасаясь усиления инфляции в США в результате торговой политики Вашингтона.

Статданные, опубликованные ранее на этой неделе, показали ускорение темпов роста потребительских цен в стране в июне до 2,7% в годовом выражении с майских 2,4%. Между тем повышение цен производителей в США в прошлом месяце замедлилось до 2,3% с 2,7% в мае.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в среду вечером, что считает «полностью целесообразным» нынешнюю умеренно ограничительную денежно-кредитную политику ФРС. По словам Уильямса, статданные уже показывают, что торговые барьеры, созданные Вашингтоном, способствуют заметному подъему цен на некоторые потребительские товары, и дальнейшее повышение цен является вероятным.

Он отметил, что без введенных США пошлин на импорт инфляция в стране была бы ближе к целевому показателю ФРС в 2%.

По состоянию на 9.05 мск за евро давали $1,1614 по сравнению с $1,1641 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3393 против $1,3422 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной увеличилась к 9.05 мск до 148,51 иены по сравнению с 147,88 иены на закрытие рынка в среду. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1820 юаня по сравнению с 7,1807 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,11/84,65 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 102 копейки, средний курс продажи вырос на 104 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,9-81 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль слегка опускается на фоне стабильной нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8535 рубля (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,21 копейки выше уровня действующего официального курса.