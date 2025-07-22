В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Нефтяные снижаются с утра в связи с растущими опасениями трейдеров, что торговые споры, в том числе, между США и Евросоюзом, приведут к ослаблению глобальной экономической активности и, соответственно, снижению спроса на энергоносители.

Как отмечает finmarket.ru, ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп ужесточил требования в торговых переговорах с ЕС, настаивая на минимальных для блока пошлинах в 15-20%. Между тем, европейские страны на этой неделе планируют согласовать план мер в ответ на американские пошлины на случай, если торговое соглашение с США не будет заключено.

«Беспокойство в отношении перспектив спроса продолжает нарастать на фоне обострения торговой напряжённости, особенно с учётом взаимных угроз пошлинами и приближения объявленного Вашингтоном дедлайна для вступления в силу пошлин 1 августа», - отмечает старший аналитик «Philip Nova» Приянка Сачдева.

«С приближением срока введения пошлин вероятность снижения цен на нефть увеличивается, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV». - Прогнозы роста предложения нефти во второй половине года лишь способствуют усилению ожиданий спада на рынке».

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,08%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,11%.

DXY остаётся ниже отметки в 98 пунктов после снижения по итогам двух предыдущих сессий. Трейдеры продолжают следить за переговорами США с их торговыми партнерами в связи с объявленным ранее американским президентом Дональдом Трампом планом введения пошлин в отношении ряда стран с 1 августа.

Министр финансов США Скотт Бессент накануне дал понять, что Вашингтон не спешит с заключением соглашений до дедлайна. По словам Бессента, Белый дом отдаёт приоритет качеству торговых соглашений, а не срокам их заключения.

Внимание инвесторов во вторник также направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на мероприятии в Вашингтоне. Рынок ждёт от Пауэлла сигналов в отношении дальнейших перспектив денежно-кредитной политики.

Трамп постоянно критикует американский ЦБ, удерживающий базовую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года, однако трейдеры пока в основном уверены, что ФРС не станет её снижать в этом месяце, отмечает «Trading Economics».

По состоянию на 9.03 мск за евро давали $1,1687 по сравнению с $1,1694 на закрытие предыдущей сессии. На этой неделе трейдеры ждут заседания Европейского центрального банка, намеченного на четверг.

Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3471 против $1,3493 накануне.

Стоимость американской валюты в паре с иеной увеличилась до 147,74 иены по сравнению с 147,38 иены на закрытие торгов в понедельник. Трейдеры продолжают оценивать результаты выборов в верхнюю палату японского парламента, по итогам которых правящая коалиция потеряла большинство. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, однако, вероятно, сохранит свой пост, что снижает опасения политической нестабильности.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1727 юаня по сравнению с 7,1710 юаня на закрытие рынка в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,86/84,27 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 104 копейки, средний курс продажи вырос на 128 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,99-80,09 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно повышается в начале торгов на Московской бирже. Рубль слегка опускается на фоне негативной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,861 рубля (+0,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3 копейки ниже уровня действующего официального курса.