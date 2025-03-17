Поддержку ценам на нефть в понедельник оказывают новости о том, что власти Китая намерены принять меры по стимулированию потребительского спроса, а также по стабилизации рынков акций и недвижимости. Правительство также планирует добиться роста зарплат и увеличить рождаемость в стране, пишет агентство «Синьхуа».

Кроме того, как пишет finmarket.ru, американские военные заявили, что продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на корабли и беспилотники США, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Эра «мира через силу» вернулась. В тот момент, когда хуситы скажут: «Мы прекращаем удары по вашим кораблям, по вашим дронам», наша операция завершится. Но до этого момента она будет безжалостной», - сказал Хегсет в эфире «Fox News».

В ответ хуситы заявили, что во второй раз за 24 часа нанесли удар по американскому авианосцу «SS Harry S. Truman» ракетами и беспилотниками.

В то же время ожидания увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и завершения российско-украинского конфликта продолжают оказывать давление на нефтяные котировки, и аналитики «Goldman Sachs» на минувших выходных ухудшили свои прогнозы для Brent на текущий год.

«Падение цен на $10 за баррель с середины января оказалось сильнее, чем предусматривалось нашим анализом фундаментальных факторов, и мы понизили прогноз цены Brent на декабрь этого года на $5, до $71 за баррель, - отметили аналитики банка. - Среднесрочные риски для нашего прогноза остаются смещенными в негативную сторону, с учётом потенциальной эскалации торговых войн и длительного увеличения добычи ОПЕК+».

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на одну и составило 487 единиц. Число газовых установок снизилось на одну, до 100 единиц.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США практически не меняется к евро и фунту стерлингов, слабо повышается в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,06%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,02%.

Сегодня инвесторы ждут публикации данных о розничных продажах в США за февраль, чтобы оценить состояние потребительского сектора американской экономики. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что продажи выросли в феврале на 0,7% в помесячном исчислении после сокращения на 0,9% в январе.

Позднее на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, а также Банка Англии. Участники рынка и аналитики полагают, что Федрезерв оставит процентную ставку в прежнем диапазоне 4,25-4,5%, а британский регулятор сохранит стоимость заимствований на уровне 4,5% годовых.

Евро по данным на 9.26 мск стоил $1,0882 по сравнению с $1,0879 на закрытие торгов в пятницу. Фунт стерлингов на то же время торговался на уровне $1,2934 по сравнению с $1,2935 по итогам минувшей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,86/92,32 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 45 копеек, средний курс продажи вырос на 126 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 88-88,1 рубля за доллар.

Китайский юань понижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль укрепляется в ожидании прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7055 рубля (-9,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,12 копейки ниже уровня действующего официального курса.