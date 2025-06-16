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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.25 10:30

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам

Нефтяные цены продолжают расти сегодня утром, участники рынка опасаются перебоев в поставках на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Как сообщает finmarket.ru, в ходе торгов в пятницу цены на нефть обеих марок поднимались более чем на 13% на новостях о том, что Израиль нанёс удары по ядерным объектам Ирана. Иран принял ответные меры. Обмен ударам продолжался в выходные дни. По сообщению иранских СМИ, атакам подверглись два энергетических объекта в Тегеране, оборонное предприятие в Исфахане, электронное производство в Ширазе, а также нефтеперерабатывающий комплекс «Шахр-Рей» к югу от иранской столицы.

Перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке угрожает движению судов в Ормузском проливе - ключевом пути для порядка 20% глобальных поставок нефти, отмечает «Trading Economics».

Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и Ираном странам надо дать «довести спор до конца».

«Я надеюсь, что соглашение будет достигнуто. Думаю, время пришло, посмотрим, как будет, но иногда для этого нужно довести спор до конца», - сказал Трамп журналисту, направляясь в Канаду на саммит G7.

Ранее Трамп уже выражал уверенность в том, что в скором времени Иран и Израиль смогут заключить соглашение об урегулирования конфликта.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной.

Участники рынка продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Инвесторы опасаются, что разрастание конфликта может поставить под угрозу судоходство в Ормузском проливе - ключевом пути для глобальных поставок нефти, цены на которую резко подскочили в пятницу и продолжали повышаться утром в понедельник. Подорожание энергоносителей будет способствовать разогреву инфляции, удерживая центральные банки от смягчения денежно-кредитной политики.

На текущей неделе внимание рынков будет направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Аналитики и участники рынка в основном ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений по итогам июньского заседания, а также считают маловероятным снижение ставок ФРС в июле.

Также на этой неделе пройдут заседания центральных банков Японии, Великобритании, Швеции и Швейцарии.

Евро по данным на 8.56 мск стоил $1,1561 по сравнению с $1,1549 на закрытие торгов в пятницу. Фунт стерлингов стоит $1,3572 против $1,3571 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены составил к 9:56 мск 144,03 иены против 144,07 иены в конце предыдущих торгов. Против офшорного юаня доллар торгуется по 7,1851 юаня по сравнению с 7,1892 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,92/86,2 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 6 копеек, средний курс продажи вырос на 206 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,24-82,34 рубля за доллар.

Китайский юань упал в начале торгов на Московской бирже, рубль вырос на фоне сильно подорожавшей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,826 рубля (-6,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,57 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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