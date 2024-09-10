В ходе СКШУ «Океан-2024» боевые корабли, подводные лодки и береговые ракетные комплексы Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный ракетный удар по морским целям условного противника

Из акватории Баренцева моря пуск крылатой ракеты «Калибр» по морской цели на расстоянии более 200 километров осуществил экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко». Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с использованием БПЛА «Форпост-Р».

В акватории Японского моря первыми стрельбу крылатыми ракетами «Москит» выполнили ракетные катера «Р-14» и «Р-18». Ракеты поразили морской корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

Через несколько секунд пуск крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» из подводного положения произвела дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский».

Далее в интересах ослабления средств ПВО противника по мишени крылатой ракетой Х-35 ракетного комплекса «Уран» ударил корвет Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

Ещё один удар по сложной мишенной позиции на дистанции нанёс экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Омск». К цели из подводного положения ушли две противокорабельные крылатые ракеты «Гранит».

С побережья Японского моря цели условного противника также атаковали расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Тихоокеанского флота. Стрельба велась крылатыми ракетами «Оникс» и Х-35 соответственно.

В свою очередь из акватории Баренцева моря пуск крылатой ракеты «Калибр» по морской цели на расстоянии более 200 километров осуществил экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко».

Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с использованием БПЛА «Форпост-Р».

Безопасность выполнения боевых упражнений обеспечивали более 20 боевых кораблей Тихоокеанского и Северного флотов.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456277822