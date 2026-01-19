В ходе торгов доллар дешевеет к основным мировым валютам

Нефтяные цены стабильны с утра на фоне ослабления напряженности вокруг Ирана и общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Гренландии, претензии на которую заявляет президент США Дональд Трамп.

Как отмечает finmarket.ru, активность торгов в понедельник может быть ниже обычной, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Президент США Дональд Трамп в субботу объявил, что введёт с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией. Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии».

Европейские государства готовы к координированному ответу на введение сборов со стороны США, заявила председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен. По данным «Financial Times», страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

Рынок по-прежнему зажат между двумя противоположными факторами: с одной стороны - это рост геополитических рисков, с другой - увеличение добычи и запасов нефти, отмечает аналитик «Wespac Banking» Роберт Ренни. По его словам, резкое обострение ситуации вокруг Ирана могло бы привести к подъёму цен выше $70 за баррель, однако в краткосрочной перспективе фокус внимания игроков сместился на Гренландию, что является «медвежьим» фактором.

В ходе сегодняшних торгов доллар дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене.

Трейдеры оценивают потенциальные последствия для американской экономики действий президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, претензии на которую он заявляет. По данным «Financial Times», страны ЕС рассматривают введение таможенных сборов на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,24%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,21%.

По состоянию на 9.24 мск за евро давали $1,1631 по сравнению с $1,1598 на закрытие предыдущей сессии.

«Мы могли бы подумать, что угроза новых пошлин должна привести к ослаблению евро, - отмечает аналитик «ANZ» Хун Го. - Но как мы видели в прошлом году, когда США вводили пошлины, валютный рынок каждый раз скорее реагировал ослаблением доллара на рост политической неопределенности, исходивший от Вашингтона».

Инвесторы активизировали продажи долларов после объявления Трампом о введении крупных пошлин для торговых партнёров США в апреле прошлого года, что спровоцировало кризис доверия к американским активам, напоминает «Reuters».

Стоимость фунта к доллару увеличилась к 9.24 мск до $1,3400 по сравнению с $1,3380 на закрытие рынка в пятницу.

Курс американской валюты к иене составил на то же время 157,85 иены против 158,12 иены по итогам предыдущих торгов.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,9587 юаня против 6,9682 юаня в пятницу.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,19/86,23 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 164 копейки, средний курс продажи вырос на 317 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,6-80,7 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль понижается на фоне заметно дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,185 рубля (+1,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 3,4 копейки выше уровня действующего официального курса.