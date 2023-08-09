В ходе торгов курс доллара США снижается к основным мировым валютам

Нефтяные цены незначительно снижаются сегодня утром после подъёма более чем на 1% днём ранее. «На мировых энергетических рынках разыгралась серьёзная битва между падением спроса в Китае и сокращением поставок из Саудовской Аравии», - отмечает исполнительный директор по энергетическим фьючерсам «Mizuho Securities» Роберт Яугер, которого цитирует издание «MarketWatch».

Как пишет finmarket.ru, Китай в июле сократил импорт нефти до шестимесячного минимума в 10,33 млн баррелей в сутки, что на 29% ниже июньского объёма.

Минэнерго США вчера повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,62 за баррель с $79,34. Оценка на 2024 год также была повышена - до $86,48 за баррель с $83,51. Ожидается, что средняя спотовая цена Brent в августе будет находиться на уровне $85 за баррель.

По мнению министерства, рост цен, продолжающийся с июня, обусловлен дополнительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией. Как сообщалось, королевство с июля снизило производство на 1 млн б/с и продлило эту меру на август и сентябрь. При этом, считают в США, данное ограничение пришлось на период подъёма мирового спроса на нефть.

Во втором полугодии, как считают аналитики, средняя цена Brent составит $86 за баррель.

По данным Московской биржи, доллар США незначительно менялся в самом начале торгов, рубль приостановил падение в ожидании новых сигналов, способных задать направление. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,23 рубля. (+12,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,15 рубля выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,9484 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подешевел на 15,16 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 15,97 копейки и составил 106,2978 рубля.

Тем временем к официальному курсу американская валюта подскочила на 87,29 копейки, евро - на 86,26 копейки.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается к основным мировым валютам после повышения днём ранее.