Экипаж палубного истребителя МиГ-29К отдельного истребительного полка Северного флота отработал учебно-боевые задачи по перехвату условного нарушителя в небе Арктики.

По замыслу тренировки, самолёт условного противника приближался к Государственной границе Российской Федерации. Экипаж истребителя из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Северного флота был поднят в воздух.

В ходе тренировки над акваторией Баренцева моря лётчики выполнили тактические приёмы воздушного боя с условным применением ракет и авиационной пушки.

Роль условного нарушителя выполнил другой самолёт МиГ-29К отдельного истребительного полка Северного флота.

После проведения тренировки истребители благополучно вернулись на аэродром базирования, сообщила пресс-служба СФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12483664@egNews