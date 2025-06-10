В ходе учения Балтийского и Северного флотов отработано нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника

В рамках отработки совместных действий Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по обеспечению безопасности судоходства, выполнению мероприятий по недопущению захвата судов, предотвращению других неправомерных действий недружественных государств в их отношении, экипажи истребителей Су-27 авиаполка, дислоцированного в Калининградской области, провели учебные бои с самолётами условного противника.

В акватории Балтийского моря и в воздушном пространстве над ним продолжается учение с силами Балтийского и Северного флотов при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов.

В ходе практических действий в море фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов», являющийся носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», во взаимодействии с кораблями Балтийского флота отработал задачи по нанесению удара по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков. Ранее, действуя по планам учения в акватории Северного моря, фрегат «Адмирал флота Касатонов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Также проведены тренировки групп антитеррора участников учения по досмотру и освобождению судов, захваченных террористами.

В рамках отработки совместных действий Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по обеспечению безопасности судоходства, выполнению мероприятий по недопущению захвата судов, предотвращению других неправомерных действий недружественных государств в их отношении, экипажи истребителей Су-27 авиаполка, дислоцированного в Калининградской области, провели учебные бои с самолётами условного противника. Истребители, поднимаемые по тревоге, осуществляли поиск противника и выполнили условные пуски ракет класса «воздух-воздух» по целям.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в рамках поддержания благоприятного оперативного режима, отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования с 27 мая в акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов. В нём задействовано до 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка трех тысяч военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц военной и специальной техники.

Фото видео: https://vk.com/video-133441491_456282653