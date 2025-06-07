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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.25 09:30

В ходе учения Балтийского и Северного флотов продолжается комплексная отработка вопросов межвидового взаимодействия

В акватории Балтийского моря и в воздушном пространстве над ним продолжается плановое учение с силами Балтийского и Северного флотов при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов.

В акватории Балтийского моря и в воздушном пространстве над ним продолжается плановое учение с силами Балтийского и Северного флотов при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов.

К мероприятиям привлекается до 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Среди них – четыре носителя крылатых ракет морского базирования «Калибр» с дальностью поражения до 1500 километров. Это фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов», малые ракетные корабли «Наро-Фоминск», «Серпухов» и «Зелёный Дол».

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» также является носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», способных наносить точечные удары по объектам на дальности свыше тысячи километров. Особенностью этой ракеты является способность преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО. При этом скорость её полёта более чем в девять раз превышает скорость звука.

Накануне в рамках учения береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», вооруженные противокорабельными крылатыми ракетами «Оникс» и «Уран» с дальностью поражения целей до 350 километров, отработали задачи по развертыванию в позиционных районах на побережье Балтийского моря и выполнили электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника. Экипажи надводных кораблей также приняли участие в отработке нанесения условных ракетных ударов по береговым и морским мишенным позициям.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в ходе практических действий особое внимание уделяется отработке совместных действий Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по обеспечению безопасности судоходства, выполнению мероприятий по недопущению захвата судов, а также предотвращению других неправомерных действий недружественных государств в их отношении. Проведены ряд тренировок антитеррористической направленности с осуществлением досмотра гражданских судов и мероприятия по проверке подводной акватории в районах интенсивного судоходства и стоянок кораблей на незащищенных рейдах.

В рамках поддержания благоприятного оперативного режима, отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования с 27 мая в акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов. В нём задействовано до 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка трёх тысяч военнослужащих, около 25 самолётов и вертолётов, до 70 единиц военной и специальной техники.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/7f992cf3-33cf-4b72-8cf9-564ff121f46e

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