В ходе учения с арктической экспедиционной группировкой на Северном флоте выполнено шесть стрельб крылатыми ракетами

В ходе практических действий завершившегося учения с арктической экспедиционной группировкой на Северном флоте было выполнено шесть стрельб крылатыми ракетами морского и наземного базирования.

Пуски ракет «Гранит» выполнили экипажи тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и атомного подводного ракетного крейсера «Орёл». Противокорабельными ракетами «Вулкан» и «Москит» отстрелялись боевые расчёты ракетного крейсера «Маршал Устинов» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков». Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» отработали стрельбы по морским целям с побережья полуострова Средний и арктического острова Земля Александры.

Более половины всех выполненных боевых упражнений будут представлены на приз главнокомандующего ВМФ по видам подготовки.

В ходе учения с арктической экспедиционной группировкой основное внимание уделялось практическим действиям командующих, командиров и штабов в планировании применения сил и войск и управления ими.

На различных этапах мероприятия были отработаны слаженность тактических групп кораблей и судов, подразделений сухопутных и береговых войск в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач в Арктике.

Также решались задачи по обороне Арктических территорий России, обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктике и пресечению действий условных незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

Практические действия органов военного управления, сил и войск Северного флота отрабатывались у архипелага Земля-Франца Иосифа, в акваториях Баренцева и Карского морей, а также моря Лаптевых в районе Новосибирских островов.

По предварительной оценке командования, все задачи, поставленные силам и войскам Северного флота, успешно решены, сообщает пресс-служба СФ.