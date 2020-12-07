В ходе визита в Кировск министр спорта РФ Олег Матыцин посетил спортивные объекты города

Министр спорта России Олег Матыцин высоко оценил спортивную инфраструктуру Кировска. В ходе рабочей поездки в Заполярье глава Минспорта посетил в городе горняков лыжный стадион и спортивно-оздоровительный комплекс «Тирвас», строящиеся корпуса спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и ледовый дворец «Апатит Арена».

«Приоритетная задача Минспорта России, чтобы люди в нашей стране были здоровы, активно и с удовольствием занимались спортом. Для этого важно создавать комфортные условия, строить современную и доступную спортивную инфраструктуру. Активное долголетие, про которое мы говорим, является задачей, поставленной Президентом страны. В этом отношении вижу, что в Мурманской области уделяется большое внимание взаимодействию с бизнес-сообществом. Это хороший пример для других регионов, для других компаний», – отметил министр по итогам знакомства с объектами.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил Олега Матыцина за действенную поддержку региональных инициатив и подтвердил, что в спортивной сфере в регионе действительно налажены подлинно партнёрские отношения между властью и крупными предприятиями.

«Спорт развивается благодаря, в том числе, нашим крупным работодателям и налогоплательщикам, таким как компании «ФосАгро», «Норникель». Мы с ними подписываем соответствующие соглашения. И они дополнительно, помимо бюджета, инвестируют в спортивную инфраструктуру», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, СОК «Тирвас» совмещает в себе возможности классического оздоровительного комплекса и новейшие технологии восстановительного лечения. На базе СОК «Тирвас» реализуется более 30 медицинских программ, 12 из которых разработаны специально для профилактики основных профессиональных заболеваний сотрудников горнообогатительного комплекса компании «ФосАгро».

В 2015 году рядом с СОК «Тирвас» открыт одноименный лыжный стадион с освещёнными дистанциями. Трассы на 5 и 10 км прошли международную сертификацию, два раза в году здесь проводятся всероссийские соревнования по лыжному спорту «Хибинская гонка и «Хибинская весна», которые традиционно открывают и закрывают соревновательный календарь Федерации лыжных гонок России.

Специализированная молодёжная горнолыжная школа открылась при комбинате «Апатит» в сентябре 1949 года. В 1964 году горнолыжники переехали в новое здание школы у подножия горы Айкуайвенчорр, где СШОР располагается и по настоящее время. В настоящее время спортивная подготовка в школе осуществляется по двум олимпийским (базовым для Мурманской области) видам спорта: «Горнолыжный спорт» и «Фристайл». В СШОР проходит спортивную подготовку 268 человек.

Ледовый дворец «Апатит Арена» был открыт в 2019 году в канун Дня горняка и 90-летия горнообогатительного комбината «Апатит». Средства на строительство ледовой арены выделили правительство Мурманской области и «ФосАгро» в рамках реализации Соглашения о социально-экономическом партнёрстве. Объект стоимостью более полумиллиарда рублей можно эксплуатировать в трёх режимах: тренировок и массового катания, соревнований, а также выставок и концертов.

В день открытия ледового дворца на арене состоялся матч на кубок Сергея Фёдорова, двукратного призёра олимпийских игр, трёхкратного чемпиона мира, трёхкратного обладателя Кубка Стенли. Знаменитый спортсмен произвел символическое вбрасывание шайбы и пожелал удачи юным хоккеистам на новом льду. Тогда и зародилась идея открыть в новом ледовом дворце хоккейную школу Сергея Фёдорова. Сейчас в школе Фёдорова занимаются 110 юных спортсменов.