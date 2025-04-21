В ходе встречи с начальником управления Октябрьского административного округа Мурманска горожане сообщили о необходимости ремонта подъездов и цоколя дома

По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина в областном центре еженедельно проводятся встречи представителей управлений административных округов с мурманчанами.

На прошлой неделе начальник управления Октябрьского административного округа Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова провели встречу с жильцами дома №3 по ул. Комсомольская. В ходе диалога подняты вопросы необходимости ремонта подъездов и цоколя здания, восстановления фасадного освещения в районе подъезда №2. Также северяне попросили благоустроить детскую площадку и придомовую территорию, отремонтировать дорогу, бордюры и забор во дворе дома. Они обратили внимание на необходимость проверки качества капитального ремонта инженерных систем, проведённого в доме в 2023 году.

Около дома №9 по ул. Сафонова начальник управления Ленинского административного округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалева побеседовали с горожанами на темы очистки придомовой территории от снега, ремонта асфальтобетонного покрытия, причин залития квартир на четвёртом этаже, низкого качества услуг управляющей компании. Жители интересовались перерасчётом за отопление, необходимостью ремонта подъездов и подвальных помещений.

Поступили просьбы провести дератизация, повысить качество уборки территории и подъезда дома №12 по ул. Ушакова, а также восстановить ограждение контейнерной площадки и обустроить детскую площадку во дворе.

В ходе встречи с заместителем начальника управления Первомайского административного округа Евгением Филипповым и депутатом Совета депутатов города Мурманска Аленой Веко жильцы дома №31 по ул. Шабалина получили консультацию об необходимых шагах и условиях участия их двора в федеральных и региональных программах благоустройства.

Все обращения берутся на контроль или решаются в оперативном порядке. Так, на этой неделе была расчищена от снега придомовая территория дома №9 по ул. Сафонова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29793&page=1