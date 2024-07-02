В ходе второй отраслевой стратсессии «Арктика открывает двери: гостеприимное Заполярье» сформированы предложения по развитию туристического потенциала региона

На площадке Центра управления регионом Мурманской области состоялась вторая отраслевая стратегическая сессия по выработке предложений в стратегический план «На Севере – жить».

Об актуальной ситуации развития туризма в регионе рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

«Особенность региона в том, что туризм здесь интересен гостям круглогодично: по данным Мурманскстата и внутреннего мониторинга, турпоток в Мурманскую область в 2023 году составил 670 тысяч человек, что на 24% выше турпотока 2022 года. Это абсолютный рекорд по количеству гостей за всё время в нашей области. За период 2019-2023 годов туристический поток в Мурманскую область составил 2,5 млн человек. Наша задача – поддерживать и создавать новую инфраструктуру и для гостей, которые приезжают и платят здесь за услуги, и для наших жителей, которые всё активнее пользуются инфраструктурой, которая создаётся в сфере туризма. За четыре года поддержано 122 проекта на сумму 352 млн рублей, что позволяет для растущего потока создавать качественную инфраструктуру быстрыми темпами», – отметил Александр Елисеев.

В мероприятии приняли участие представители индустрии туризма и гостеприимства региона: отельеры, рестораторы, гиды-экскурсоводы, мастера сувенирной продукции, а также активная молодёжь, представители администраций муниципальных образований, сотрудники областного краеведческого музея, Мурманской областной научной библиотеки, государственного архива Мурманской области, дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области.

В ходе диалога участники сессии глазами жителей региона обсудили шаги развития туризма по основным направлениям стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, и предложили решения, что нужно сделать, чтобы жители области больше путешествовали и смогли найти свое место в индустрии гостеприимства.

По модели «Матрицы решений» эксперты рассмотрели уже достигнутые результаты и предложили конкретные действия, которые помогут достичь поставленных целей и выйти на новый уровень развития. Так, например, участники сессии озвучили необходимость масштабировать программу придорожного сервиса.

Предложения и дополнения представителей туристической отрасли, которые отмечены в ходе обсуждения, будут внесены в итоговую редакцию документа, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru