В ходе заседания постоянного комитета ПАСЗР было утверждено несколько проектов обращений к премьер-министру и спикерам верхней и нижней палат российского парламента, инициированных Мурманской областной Думой

Заседание постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике прошло в Ленинградской области. В нём приняли участие законотворцы из 11 регионов Северо-Запада России. Мурманскую областную Думу представили Станислав Гонтарь, Лена Лукичева.

Парламентарии рассмотрели почти полтора десятка инициатив, в том числе касающихся предоставления жилья детям-сиротам, лекарственного обеспечения рецептурными препаратами, мер по улучшению кадровой ситуации в системе здравоохранения и отмены банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ.

В ходе заседания было утверждено несколько проектов обращений к премьер-министру и спикерам верхней и нижней палат российского парламента, инициированных Мурманской областной Думой. А именно, о внесении изменений в федеральное законодательство в части совершенствования льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, о дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников, а также о введении запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Как пояснили парламентарии, речь идёт о противостоянии банковскому лобби, которое отстаивает право банков на такую комиссию, ведь стоимость услуг ЖКХ постепенно увеличивается, а значит, увеличиваются и доходы посредников-банков. Законодатели предлагают полностью запретить такие комиссии.

Следующее заседание постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике решено провести в первой половине октября на базе Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27631/