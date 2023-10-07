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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.23 16:00

В ходе заседания постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству опытом международного сотрудничества поделились законодатели Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге прошло заседание постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству. В нём приняли участие делегации девяти региональных парламентов-членов ПАСЗР и представители Республики Беларусь – и.о. руководителя генерального консульства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Игорь Милидович, председатель Гродненского областного Совета депутатов Елена Пасюта, заместитель председателя Могилевского областного Совета депутатов, заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам РУП «Могилевоблгаз»  Владимир Рыжанков, председатель Могилевского районного Совета депутатов Сергей Ерощенко, директор Могилевской областной Ассоциации местных Советов депутатов Полина Терешкова, председатель Столинского районного Совета депутатов Александр Ярошевич.

Вёл заседание вице-спикер Мурманской областной Думы, председатель данного комитета Евгений Никора. В обсуждении также принял участие депутат регионального парламента Юрий Шадрин.

В центре внимания – вопросы сотрудничества регионов Республики Беларусь с субъектами Северо-Западного федерального округа России.

Евгений Никора отметил, что сотрудничество с Беларусью на международном и межрегиональном уровнях – закономерный шаг в условиях беспрецедентных санкций, в которых вынуждены жить оба государства:

— Сегодня мы видим, что по многим направлениям взаимодействия произошёл настоящий прорыв. Это касается экономических, культурных, образовательных и гуманитарных связей. Здесь очень важно, чтобы соглашения, которые подписаны и подписываются между регионами Северо-Запада России и Республики Беларусь и далее наполнялись конкретным содержанием, носили системный характер, и приносили пользу людям.

В ходе заседания опытом международного сотрудничества поделились законодатели Санкт-Петербурга.

Евгений Никора подчеркнул, что с учётом текущей обстановки в мире, расширением состава БРИКС, такой опыт очень полезен для регионов с точки зрения подходов, связанных с сотрудничеством субъектов России со странами, которые остаются дружественными.

Комитет принял решение сформировать в этом году конкретные предложения в повестку XI Форума регионов России и Республики Беларусь в Витебске в 2024 году по интенсификации торговых, гуманитарных и политических отношений, а также рекомендовать региональным торгово-промышленным Палатам регионов Северо-Запада РФ установить прямые отношения со своими коллегами из Беларуси, и способствовать развитию побратимских отношений муниципалитетов двух братских стран.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/6a1/k1mofkiaiyfk05lsrth45l2ph8kgfww4.jpg

 

 

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