В ходе живого диалога глав округов с мурманчанами удаётся оперативно решить многие проблемы, которые волнуют северян

Вывезти разукомплектованный автотранспорт с дворовой территории, произвести очистку проезда от снега, закрасить надписи на стенах – с этими и другими вопросами обращаются мурманчане к главам округов во время еженедельных встреч, которые проводятся по инициативе главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина.

В ходе живого диалога с жителями города удаётся оперативно решить многие проблемы, которые волнуют северян. Обращения, требующие более длительной работы, берутся на контроль.

В Первомайском округе на прошедшей неделе состоялись две встречи. С заместителем главы администрации, начальником управления округа Николаем Зикеевым и депутатом Совета депутатов Андреем Савенковым мурманчане, проживающие в доме №36 по улице Зои Космодемьянской и в доме №10 по улице Капитана Орликовой, обсудили вопросы благоустройства территории.

Ранее жители дома 13 по улице Достоевского обращались с жалобой на незаконные графические надписи, нанесенные на стены трансформаторной подстанции. На днях работы по окраске стен были проведены. Аналогичные работы после встречи с жителями были проведены по адресу улица Баумана, 36. После жалоб северян также был вывезен мусор с территории, расположенной возле дома 21 по улице Бочкова.

Жители Октябрьского округа встретились с главой округа Андреем Здвижковым. На улице Куйбышева, 2 мурманчане попросили засыпать котлован, выкопанный для ремонта системы отопления. По словам жильцов дома, работы были завершены еще в мае. Еще одна просьба касалась отсутствия освещения над входом в подъезд – в кратчайшие сроки проблема была решена.

Мурманчане, проживающие в доме №41/1 по улице Полярные Зори, сообщили главе округа и депутату Совета депутатов Города Мурманска Ольге Дзюбе о недостаточном количестве мусорных контейнеров на контейнерной площадке.

Ранее в ходе встреч с главой Октябрьского округа на плохую очистку придомовой территории от снега жаловались жильцы дома №4 по проезду Капитана Тарана и домов №№30-38 по улице Карла Маркса. Уборка была выполнена.

Глава Ленинского округа Андрей Костин встретился с жителями дома №9 по улице Вице-адмирала Николаева. Северяне попросили убрать с придомовой территории порубочные остатки, вывезти строительные отходы с контейнерной площадки. После встречи работы были проведены. Мурманчане также обратились с предложением о включении дома в краткосрочную программу капитального ремонта фундамента и запланировать ремонт двора, пожаловались на недостаточную температуру воздуха в квартирах первого этажа, обсудили вопросы благоустройства территории и перерасчета оплаты за коммунальные платежи.

Как сообщает администрация города Мурманска, жители дома №1 по ул. Приморской в жилом районе Росляково обратились к главе округа с просьбой убрать разукомплектованный автотранспорт с дворовой территории. Кроме того, после встречи депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Матвеева также обратилась с вопросом об эвакуации брошенного «автохлама» с территории открытого физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Приморской. Старые автомобили были вывезены.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26218&page=1