Мурманская область. Арктика (16+)20.10.21 08:45
В художественном музее работает выставка студенческих работ к юбилею Мурманского технологического колледжа сервиса
В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» продолжает работу выставка творческих работ студентов и преподавателей Мурманского технологического колледжа сервиса.
Выставка «Размышления. Поиск. Мастерство» приурочена к 105-летию основания города Мурманска и 55-летию образовательной организации. Экспозиция включает в себя живопись, графику, плакат, фотографию.
Выставка будет работать до 31 октября. Вход свободный.
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