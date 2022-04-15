В I квартале 2022 года цены на бензин и дизельное топливо выросли почти на 1%

Как сообщает Мурманскстат, индекс потребительских цен на моторное топлио в Мурманской области на конец I квартала 2022 года по отношению к концу предыдущего квартала составил 100,8%, в том числе на автомобильный бензин – 100,9, дизельное топливо – 101,9, газомоторное топливо – 87,1%.

Средние потребительские цены на моторное топливо в Мурманской области на конец I квартала 2022 года приведены в таблице:

(рублей за литр)