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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.25 11:30

В I квартале 2025 года в банковской системе Мурманской области не выявили ни одной фальшивой банкноты

За первые три месяца 2025 года в банковской системе Мурманской области не выявлено ни одной банкноты с признаками подделки. Подобного не было на протяжении многих лет. Единственная обнаруженная за этот период фальшивка – монета номиналом 10 рублей. На ней отсутствовало клеймо монетного двора и это вызвало сомнения в подлинности.

«По статистике, подделка монет – явление для России редкое. Изготовление металлических подделок экономически не оправдано, их себестоимость превышает номинал. Так, в прошлом году на территории всей страны обнаружили всего 77 поддельных монет номиналом 10 рублей и 56 поддельных монет номиналом 5 рублей», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления  Центрального Банка Российской Федерации, подробную информацию о защитных элементах всех российских монет и банкнот можно найти в разделе «Наличное денежное обращение» на сайте Банка России и на портале «Финансовая культура». Эксперты также рекомендуют установить специальное приложение «Банкноты Банка России» – это удобный способ узнать, как отличить фальшивые деньги от подлинных и на какие защитные признаки нужно обращать внимание.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления  Центрального Банка Российской Федерации.

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