В I квартале 2026 года численность россиян с доходами ниже границы бедности составила 7,7% жителей страны

Росстат представил данные о численности россиян с денежными доходами ниже границы бедности в I квартале 2026 года. В I квартале текущего года граница бедности составила 17606 рублей. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 7,7% жителей страны. По сравнению с I кварталом 2025 года доля населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 0,4 п.п.

На снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения за счёт роста заработных плат.

Денежные доходы населения, по оценке, в I квартале 2026 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 8,6%. Рост реальных денежных доходов составил 2,6%, реальных располагаемых денежных доходов населения (доходов за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен) – 1,5%. Инфляция в I квартала 2026 года к соответствующему кварталу 2025 года составила 105,92%.

В структуре денежных доходов населения в I квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года возросла доля доходов от оплаты труда при снижении доли доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат, доходов от собственности и прочих денежных поступлений. Удельный вес оплаты труда и социальных выплат в структуре денежных доходов населения остается по-прежнему на высоком уровне (63,0% и 16,2% соответственно). Объём социальных выплат населению в I квартале 2026 года составил 4,9 трлн рублей, оплата труда – 19,0 трлн рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в I квартале 2026 года составила 106979 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в номинальном выражении на 15,1%, в реальном – на 8,7%.

Средний размер назначенных пенсий в I квартале 2026 года составил 25263,52 рубля и по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился на 8,8%.

Благодаря росту заработной платы и адресным мерам социальной поддержки, доходы наименее обеспеченных групп населения выросли в I квартале 2026 года на 10,2% в номинальном выражении.