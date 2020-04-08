В I квартале перевозки контейнеров на территории Октябрьской железной дороги выросли на 8,1%

В январе-марте 2020 года в зоне деятельности Октябрьской магистрали во всех видах сообщения было перевезено 232,5 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения за 3 месяца увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% и составила 86,2 тысячи ДФЭ (перевезено свыше 1,3 млн тонн грузов, +2,9%), в том числе: бумага – 22,5 тысячи ДФЭ (+4,2%); химикаты и сода – 13,3 тысячи ДФЭ (+5,1%); машины, станки, двигатели – 6,4 тысячи ДФЭ (+28%); остальные продовольственные товары – 5,8 тысячи ДФЭ (+26,6%); руда цветная и серное сырье – 5,2 тысячи ДФЭ (+61,2%); промышленные товары – 4,9 тысячи ДФЭ (-14%); лесные грузы – 4 тысячи ДФЭ (-13%); цветные металлы – 3,8 тысячи ДФЭ (+15,6%); строительные грузы – 3,3 тысячи ДФЭ (+15,9%); автомобили и комплектующие – 2,8 тысячи ДФЭ (-50,6%); остальные и сборные грузы – 2,4 тысячи ДФЭ (-5,1%); нефть и нефтепродукты – 2 тысячи ДФЭ (+17,6%); картофель, овощи и фрукты – 747 ДФЭ (+49,4%); рыба – 380 ДФЭ (+81,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.