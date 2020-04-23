В I квартале в Мурманской области перечисления по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование составили более 10 млрд рублей

Поступления доходов по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование сохраняют привычные темпы роста в Мурманской области. В I квартале 2020 года перечисления составили более 10 млрд рублей, что на 11,5% выше поступлений соответствующего периода 2019 года.

В Пенсионный фонд Российской Федерации поступили почти 8 млрд рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование – почти 2 млрд рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование – более 800 млн рублей.

Наибольший рост отмечен по платежам в Фонд социального страхования Российской Федерации – показатель увеличился в 3,5 раза. Прирост поступлений в Пенсионный фонд составил 5%, в Фонд обязательного медицинского страхования – 5,4%.