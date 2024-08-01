В I полугодии 2024 года на территории Мурманской области банки изъяли из оборота 13 поддельных банкнот

Наибольшее количество подделок по-прежнему приходится на пятитысячные банкноты – их обнаружено 8 штук или более 60% от общего количества фальшивок. Кроме того, проверку на подтверждение подлинности не прошли четыре тысячерублевых и одна сторублевая купюры. Фальшивых двухтысячных, а также поддельных денежных знаков иностранных государств в отчетный период не выявлено.

«Количество фальшивых денег уменьшается ежегодно в целом по стране. Чаще всего они попадают в оборот через сферу торговли. Банк России на постоянной основе проводит обучение кассиров определению признаков подлинности и платежеспособности банкнот, чтобы они владели актуальной информацией, необходимой для профессиональной работы с наличностью. Это снижает риск попадания подделок в денежное обращение», – прокомментировала эксперт Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Залиева.

Чтобы обезопасить себя от получения фальшивых банкнот, специалисты Банка России советуют проверять не менее трёх защитных признаков. Например, на ощупь, на просвет и меняя угол зрения. Подозрительную купюру можно бесплатно сдать на экспертизу в любой коммерческий банк.

Подробная информация о признаках подлинности – на сайте регулятора или в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Кассиры организаций торговли могут пройти бесплатное обучение на сайте Университета Банка России.