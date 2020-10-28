В III квартале 2020 года в банковской системе страны было выявлено 14780 поддельных денежных знаков Банка России

ЦБРФ сегодня обнародовал данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2020 года. В III квартале 2020 года в банковской системе Российской Федерации было выявлено 14780 поддельных денежных знаков Банка России. При этом количество выявленных поддельных банкнот увеличилось на 1,8% по сравнению с III кварталом 2019 года и составило 10922 штуки.

Среди выявленныхподделок обнаружено 8655 поддельных пятитысячных банкнот, 1734 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей, 383 поддельные двухтысячные банкноты. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (8). Вместе с тем было выявлено 22 поддельные монеты номиналом 5 рублей и 3836 поддельных монет номиналом 10 рублей, из которых 3813 поддельных монет, имеющих идентичные признаки подделки, были выявлены среди сомнительных монет, поступивших на экспертизу в подразделение Банка России в Нижнем Новгороде от одного клиента.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе и Приволжском федеральном округе.

Поддельных банкнот иностранных государств в III квартале 2020 года было выявлено 524 штуки, что на 20,1% меньше по сравнению с III кварталом 2019 года. Из них в июле обнаружено 159 подделок, в августе — 140, в сентябре — 225. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (496). Поддельных банкнот евро обнаружено 20 штук. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (6), фунт стерлингов Соединенного Королевства (1) и японская иена (1).