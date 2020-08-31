В ИК-18 УФСИН России по Мурманской области на подаренном оборудовании производят полимерпесчаные изделия

УФСИН России по Мурманской области проводит активную работу по увеличению количества осужденных, привлекаемых к оплачиваемому труду. С этой целью в учреждения УИС региона активно приглашаются предприниматели для размещения своих производств на промышленных мощностях центров трудовой адаптации осуждённых.

Одним из примеров такого обоюдовыгодного сотрудничества является взаимодействие ИК-18 (пос. Мурмаши) с коммерческой фирмой на оказание услуг по выпуску полимерной газонной решётки, наиболее востребованной в ландшафтном дизайне.

На производственном участке ИК-18 по изготовлению тротуарной плитки сейчас установлено оборудование для изготовления песчано-полимерных изделий, переданное в безвозмездное пользование коммерческой организацией.

Данное оборудование позволило не только расширить ассортимент выпускаемой колонией продукции - наладить выпуск полимерной газонной решётки, но и дало возможность учреждению дополнительно привлечь к оплачиваемому труду 5 осуждённых.

По словам врио заместителя начальника УФСИН, курирующего производственную деятельность, Дмитрия Рыбакова, планируется также производство полимерпесчаной плитки, канализационных люков с обечайкой. А увеличение потребности в объемах выпускаемых изделий для нужд коммерческой организации повлечёт за собой и увеличение количества занятых на оплачиваемом производстве осуждённых.