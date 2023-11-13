В Индии в третий раз пройдёт проект «Книжная полка русской литературы»

В Калькутте представят самое северное литературное событие России – Всероссийский форум-фестиваль «Капитан Грэй». Одним из его инициаторов и постоянных участников выступает председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов. Сейчас он отправился в Дели, чтобы на встречах с преподавателями, студентами и школьниками, изучающими русский язык и литературу, представить культуру России и потенциал Мурманской области.

Помимо этого, впервые встречи пройдут и в культурной столице Индии – Калькутте. Писатели подарят учебным заведениям книги российских авторов, в том числе современных, расскажут о культурных проектах. В частности, речь пойдет о Содружестве литературных фестивалей России, куда вошел и мурманский «Капитан Грэй».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в состав делегации также вошли писатель из Липецка и организатор Всероссийской литературной премии имени Александра Левитова и литературного фестиваля «ЛевитовФест» Анна Харланова, а также профессор Челябинского государственного института культуры, поэт, организатор Всероссийской литературной конференции Нина Ягодинцева. Организатором выступлений стала руководитель проектного офиса Совета молодых литераторов Союза писателей России Татьяна Филиппова. Проект проводится Союзом писателей России при поддержке посольства России в Индии.

Фото: https://gov-murman.ru