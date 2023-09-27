В Информационном центре Кольской АЭС теперь можно поставить штамп в «Паспорте полярника»

Ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября, Кольская АЭС присоединилась к туристскому проекту «Паспорт полярника»*, организованному Туристским информационным центром Мурманской области.

В Информационном центре Кольской АЭС появился красивый штамп с изображением Кольской АЭС, который могут поставить жители и гости Мурманской области в «Паспорте полярника» – это сувенир, который подтверждает пересечение Полярного круга. Путешественник может собрать на страницах «Паспорта» красивые штампы в популярных туристических местах (Териберке, Лапландском заповеднике, Пасвике и многих других).

«Сегодня региональные власти прилагают значительные усилия для развития туристской инфраструктуры в регионе. Посещение Кольской АЭС – это необычный опыт, который позволяет гостям составить представление о работе атомной станции, понять процессы производства, узнать о профессиях, востребованных в ядерной энергетике, об экологической приверженности предприятия. Кольская АЭС придерживается принципа информационной открытости. Мы стали одними из первых, кто поддержал развитие промышленного туризма в Мурманской области. Число желающих посетить предприятие растёт с каждым годом», – отметил и. о. заместителя директора Кольской АЭС Максим Ченгаев.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, все экскурсии на АЭС начинаются с Информационного центра станции, где можно поставить штамп о посещении предприятия. Центр работает с 2006 года, за время его работы было проведено более 5 тысяч экскурсий для 80 тысяч гостей. В текущем году Информационный центр и станцию посетили 2160 человек из 30 городов страны.

* - приобрести туристический сувенир «Паспорт полярника» можно в офисе Туристского информационного центра Мурманской области по адресу г. Мурманск, проспект Ленина, 82. Подробнее ознакомиться с правилами получения паспорта, а также со всеми штампами можно на сайте: https://murmansktravel.info/passport.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.