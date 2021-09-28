В Институте развития образования Мурманской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России». Накануне состоялась церемония награждения победителей.

Конкурс проводится ежегодно для выявления, поддержки и распространения инновационного опыта воспитателей, педагогических работников и руководителей образовательных организаций, стимулирования успешно работающих педагогов дошкольного образования Мурманской области, популяризации профессии.

В 2021 году в региональном этапе конкурса приняли участие 38 педагогов и руководителей городских и сельских дошкольных образовательных организаций из 12 муниципалитетов: Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Мончегорска, Полярных Зорь, Кировска, ЗАТО Александровск, ЗАТО г.Североморск и ЗАТО г.Заозерск, Кольского, Ловозерского и Кандалакшского районов.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, победителей и призёров выбрали в 8 номинациях.

Первое место в номинации «Успешный воспитатель» присуждено Светлане Тимофеевой, воспитателю детского сада №6 города Полярные Зори.

В номинации «Молодые профессионалы» победителем признана Елизавета Шиленкова, воспитатель детского сада №20 посёлка Мурмаши.

В номинации «Верность профессии» 1-е место заняла Ольга Нургалеева, воспитатель детского сада №72 Мурманска.

В номинации «Лучший профессионал образовательной организации» победила Ирина Колсанова, музыкальный руководитель детского сада №72 Мурманска.

В номинации «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровления дошкольников» лучшей стала Анжела Круглова, инструктор по физической культуре детского сада №93 Мурманска.

В номинации «Детскому саду – здоровый коллектив» 1 место у Светланы Немтаревой, заведующей детского сада №15 Оленегорска.

В номинации «Наставник – это призвание» победила Марина Гераськина, старший воспитатель, детского сада №118 Мурманска.