В Институте развития образования в формате прямого эфира состоялось региональное родительское собрание для выпускников 9-х классов и их родителей

Мероприятие было посвящено проведению эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования. Встречу провели министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова и начальник отдела общего образования Ольга Решетова.

В ходе собрания были разъяснены особенности экспериментального порядка проведения государственной итоговой аттестации. Речь идёт о возможности получения аттестата об основном общем образовании при сдаче двух обязательных экзаменов – по русскому языку и математике – для девятиклассников, планирующих продолжить обучение в колледжах. Подчёркнуто, что требования к качеству подготовки школьников и порядок проведения ГИА в целом остаются неизменными.

Отдельное внимание уделено вопросам поступления в 10-е классы, условиям конкурсного отбора, а также возможностям корректировки выбранного количества экзаменов. Родителям и школьникам напомнили, что участие в эксперименте не ограничивает дальнейшие образовательные траектории: выпускники колледжей сохраняют право на поступление в вузы, в том числе по упрощённой схеме.

«Наша задача – дать каждому ребёнку осознанный выбор и реальные перспективы. Эксперимент позволяет тем, кто ориентирован на практико-ориентированное обучение, быстрее получить профессию и выйти на рынок труда, при этом сохранив возможность продолжить образование в будущем», – отметила Диана Кузнецова.

Глава ведомства также подчеркнула, что благодаря реализации национальных проектов и поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере — жить!» система среднего профессионального образования в регионе активно модернизируется. За последние десять лет численность студентов колледжей выросла почти на треть. Подготовка кадров ориентирована на стратегические отрасли экономики региона, развивается современная учебная инфраструктура, расширяется сотрудничество с ведущими работодателями.

«Мы последовательно инвестируем в развитие колледжей – за шесть лет на эти цели направлено более 16 миллиардов рублей. Создаются современные лаборатории, обновляются общежития, растёт объём стипендиальной поддержки. Всё это делает систему СПО привлекательной и конкурентоспособной», – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Запись трансляции родительского собрания доступна по ссылке.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, в регионе работают «горячие линии» по вопросам государственной итоговой аттестации и приёмной кампании в колледжи. Консультации в Министерстве образования и науки Мурманской области можно получить по телефону 8 (8152) 48-67-01, доб. 1716 (ГИА) и доб. 1742 (приём в колледжи). Полная и актуальная информация размещена на официальном сайте министерства в разделе «ГИА», а также в специальном разделе, посвящённом проведению эксперимента.

Ознакомиться с перечнем колледжей Мурманской области и новостями приемной кампании можно по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560839/#&gid=1&pid=1