Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.01.26 11:30

В Институте развития образования в формате прямого эфира состоялось региональное родительское собрание для выпускников 9-х классов и их родителей

Мероприятие было посвящено проведению эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования. Встречу провели министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова и начальник отдела общего образования Ольга Решетова.

В ходе собрания были разъяснены особенности экспериментального порядка проведения государственной итоговой аттестации. Речь идёт о возможности получения аттестата об основном общем образовании при сдаче двух обязательных экзаменов – по русскому языку и математике – для девятиклассников, планирующих продолжить обучение в колледжах. Подчёркнуто, что требования к качеству подготовки школьников и порядок проведения ГИА в целом остаются неизменными.

Отдельное внимание уделено вопросам поступления в 10-е классы, условиям конкурсного отбора, а также возможностям корректировки выбранного количества экзаменов. Родителям и школьникам напомнили, что участие в эксперименте не ограничивает дальнейшие образовательные траектории: выпускники колледжей сохраняют право на поступление в вузы, в том числе по упрощённой схеме.

«Наша задача – дать каждому ребёнку осознанный выбор и реальные перспективы. Эксперимент позволяет тем, кто ориентирован на практико-ориентированное обучение, быстрее получить профессию и выйти на рынок труда, при этом сохранив возможность продолжить образование в будущем», – отметила Диана Кузнецова.

Глава ведомства также подчеркнула, что благодаря реализации национальных проектов и поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере — жить!» система среднего профессионального образования в регионе активно модернизируется. За последние десять лет численность студентов колледжей выросла почти на треть. Подготовка кадров ориентирована на стратегические отрасли экономики региона, развивается современная учебная инфраструктура, расширяется сотрудничество с ведущими работодателями.

«Мы последовательно инвестируем в развитие колледжей – за шесть лет на эти цели направлено более 16 миллиардов рублей. Создаются современные лаборатории, обновляются общежития, растёт объём стипендиальной поддержки. Всё это делает систему СПО привлекательной и конкурентоспособной», – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Запись трансляции родительского собрания доступна по ссылке.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, в регионе работают «горячие линии» по вопросам государственной итоговой аттестации и приёмной кампании в колледжи. Консультации в Министерстве образования и науки Мурманской области можно получить по телефону 8 (8152) 48-67-01, доб. 1716 (ГИА) и доб. 1742 (приём в колледжи). Полная и актуальная информация размещена на официальном сайте министерства в разделе «ГИА», а также в специальном разделе, посвящённом проведению эксперимента.
Ознакомиться с перечнем колледжей Мурманской области и новостями приемной кампании можно по ссылке.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560839/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Пушкин.Главная тайна поэта». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Итоги-2025: в декабре выдача новых кредитных карт в России снизилась на 5% в годовом сравнении-PRO Валюту (16+)Рубль повышается в ожидании переговоров Президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Мурманский регоператор усиливает работу по зачистке контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»