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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.21 16:30

В Интернет-приёмной ФССП России создан новый вид обращений для граждан-двойников

Сервис Федеральной службы судебных приставов «Интернет-приёмная» дополнен новым видом обращений для граждан, ошибочно идентифицированных как должников по исполнительным производствам.

Граждане, не являющиеся должниками, могут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта Федеральной службы судебных приставов. Для этого физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе «Интернет-приёмная», выбрав тему «Я двойник!».

На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня. Обращение в день его поступления передается руководителю территориального органа Федеральной службы судебных приставов для организации рассмотрения.

Рассмотрение обращения осуществляется аппаратом управления территориального органа ФССП России, сотрудники которого оперативно запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения.

В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств.

В Федеральной службе судебных приставов подчеркивают, что новый сервис призван оперативно решать вопросы, связанные с поступлением в ведомство судебных решений, в которых отсутствуют дополнительные идентификаторы граждан-должников.

Напомним, что с 30 марта 2020 года на законодательном уровне изменились требования, предъявляемые к исполнительным документам. Статья 13 федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает обязательное указание в исполнительном документе одного из идентификаторов гражданина-должника: СНИЛС, ИНН, серии и номера документа, удостоверяющего личность, серии и номера водительского удостоверения, серии и номера свидетельства о регистрации транспортного средства.

Между тем в соответствии с федеральным законом от 29.12.2020 №468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» действие указанных изменений в части предоставления одного из идентификаторов гражданина-должника в исполнительных документах, выдаваемых организациям, работающим в сфере ЖКХ, приостановлено до 1 января 2022 года.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, решению этого вопроса также будет способствовать принятие закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов» (законопроект №1144920-7), который 12.05.2021 года принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. Он предполагает наделение судебных органов правом запрашивать идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения.

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