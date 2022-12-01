В инвестпортфеле Мурманской области – 265 проектов с инвестициями 1,1 триллиона рублей

Ключевые инвестиционные проекты на территории Мурманской области продолжают успешно реализовываться несмотря на беспрецедентное санкционное давление недружественных стран против российской экономики. Об этом в ходе выездного заседания регионального правительства в Апатитах вчера заявил глава региона Андрей Чибис.

По словам губернатора, на сегодняшний день в портфеле региона 265 проектов с инвестициями до 2032 года в 1,1 триллиона рублей и созданием свыше 40 тысяч рабочих мест. Налоги за 10 лет составят более 440 млрд рублей в бюджеты всех уровней. Это налоги проектов, которые будут направлять на социальную инфраструктуру нашего региона.

«Крупные, якорные проекты дают рост экономики и ту перспективу, которая необходима, чтобы экономическая жизнь в регионе двигалась вперед. Один из ключевых проектов, за которые мы бились с 2019 года, – это комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Сегодня это стратегический проект для страны: МТУ станет ключевой веткой, обеспечивающей грузовую базу для Севморпути. Проект развития Мурманского транспортного узла был поддержан президентом Владимиром Путиным, мы уже получили положительное заключение экспертизы и в федеральном бюджете страны, который проходит рассмотрение в Госдуме, заложены средства на его финансирование. Мы рассчитываем, что в 2023 году продолжится строительство и западный берег Кольского залива будет обеспечен железнодорожным сообщением. Это серьёзный толчок и к развитию портовых мощностей на западном берегу: один из якорных проектов МТУ – порт «Лавна» – уже наполовину построен: 52%», – подчеркнул Андрей Чибис.

Ещё один знаковый объект – Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэка» с инвестициями более 200 млрд рублей – находится в завершающей стадии реализации. В высокой степени готовности и морской перегрузочный комплекс СПГ.

Среди новых инвестпроектов были названы терминал минеральных удобрений мощностью до 7 млн тонн в год, о строительстве которого правительство региона договорилось с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко; реконструкция аэропорта Мурманска с точки зрения инфраструктуры, на которую выделены средства федерального бюджета; запуск Кольской ВЭС, строительство которой уже завершено и ведутся пусконаладочные работы.

«Также отмечу предпроектные работы по созданию газопровода которые ведёт «Газпром»: проект поддержал президент Владимир Путин и мы фактически переходим в практическую плоскость к конкретным расчётам. Для экономики региона и для северян это стратегически важный проект, – прокомментировал губернатор. – Отмечу, что наши индустриальные партнеры продолжают инвестировать в модернизацию производств. АО «Апатит» компании «ФосАгро», Ковдорский ГОК, ГОК «Олений ручей» запланировали инвестиции в общей сложности почти 300 млрд рублей. Все инвестиционные планы подтверждены, проекты реализуются».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область остаётся лидером по количеству резидентов Арктической зоны РФ: это 178 проектов, которые вместе с территорией опережающего развития «Столица Арктики» уже создали свыше 4,5 тысячи рабочих мест и фактически инвестировали в проекты 150 млрд рублей.

«Мы, как правительство Мурманской области, сопровождаем и ищем все возможности, отрабатываем с федеральным правительством и ведомствами, чтобы и крупные инвесторы, и малые и средние предприниматели были заинтересованы инвестировать именно в нашу область, создавать здесь рабочие места, платить налоги, которые мы будем направлять на развитие региона. Укрепление экономики и в пандемию, и сейчас, с перестройкой логистических цепочек и поиском новых партнёров под задачи, остаётся нашим главным приоритетом. Экономическая стабильность и развитие даёт возможность развивать социальную инфраструктуру. По созданию инвестклимата мы на 16 месте в национальном рейтинге. Эти показатели по инвестициям, развитию МСП говорят о том, что мы движемся в правильном направлении. Благодаря эффективной работе партнёров, команды правительства региона развитие продолжается», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробно о проектах рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru