В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 426,1 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 14 октября вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 3920,8 тысячи тонн.

Рыбаки Северного бассейна за отчётный период добыли 276,4 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 142,2 тысячи тонн; пикши – 48,4 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 426,1 тысячи тонн (на 5,5% выше показателя соответствующего периода 2024 года).