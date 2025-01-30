Мурманская область. Арктика (16+)30.01.25 12:30
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл водных биоресурсов на 56,6% больше уровня соответствующего периода 2024 года
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 370,4 тысячи тонн.
Рыбаки Северного бассейна на 28 января 2025 года добыли 16,6 тысячи тонн морепродуктов, из них трески – 11,6 тысячи тонн; пикши – 2,6 тысячи тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 7,6 тысячи тонн (на 56,6% выше уровня соответствующего периода 2024 года).
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