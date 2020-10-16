В исправительной колонии № 23 УФСИН России по Мурманской области прошла мини-ярмарка продукции, выпускаемой в учреждении

В административном здании исправительной колонии, расположенной в посёлке Ревда, прошла выставка сувенирной продукции, кухонных изделий из дерева, выпускаемых на производстве учреждения.

На мини-выставку были приглашены глава администрации городского поселения, руководители предприятий и учреждений посёлка Ревда.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, в рамках визита гостям был представлен подробный каталог продукции, изготавливаемой в центрах трудовой адаптации осуждённых, рассказано о производственных возможностях всех учреждений УИС региона.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможность размещения заказов на производстве ИК-23, а также оказания содействия в реализации изготавливаемой продукции.