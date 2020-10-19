В историческом центре Мурманска проверили качество ремонта фасадов

Улицы вдоль туристических маршрутов – лицо города, и недостатки на фасадах расположенных здесь домов недопустимы. В этом году в Мурманске в рамках краткосрочной программы капитального ремонта запланировано отремонтировать 13 таких объектов. Как подрядчик выполнил работы на домах №№ 51, 53 и 55 по проспекту Ленина, проверил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

«Несмотря на то, что контракт был заключён 16 июня, подрядчик выполнил работы качественно и в срок. Дома обрели свой исторический облик – их покрасили в теплые пастельные тона, – отметил Федор Денисов. – Яркие цвета на фасадах зарекомендовали себя не очень хорошо в условиях Крайнего Севера – краска стала вымываться».

Как подчеркнул представитель подрядчика, нареканий к проделанной работе нет ни со стороны жителей, ни со стороны управляющей компании. Гарантия на проведенный ремонт – пять лет.

Как сообщает региональное Министерство строительства, остаются незаконченными еще два дома – №68 на проспекте Ленина и №1 на улице Самойловой. Выполнены подготовительные работы, красить фасады рабочие будут в тепляках – леса закроют пленкой, установят тепловые пушки, которые будут нагнетать положительную температуру. Работы планируется завершить до конца года. За срыв сроков выполнения работ по договору подрядчику будут выставлены штрафные санкции.