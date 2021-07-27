В исторической стройке принимает участие Мурманский морской торговый порт

Уникальная задача была поставлена сотрудникам Мурманского морского торгового порта – обработать детали для масштабного проекта, реализуемого на территории Мурманской области. Речь идёт о ветропарке «Кольская ВЭС», который станет самым крупным ветропарком в России за Полярным кругом.

Целиком переправить на судах 57 гигантских ветроустановок – задача непосильная. Поэтому их доставляют в Мурманский морской торговый порт по частям. Каждый такой ветрогенератор состоит из трех секций башни, гандолы с генератором, ступицы и трансмиссии – в общей сложности шесть элементов.

Вес только одной секции башни ветроустановки составляет 79,94 тонны. Общий вес всех компонентов для одного лишь ветрогенератора, за исключением лопастей – 374,36 тонны. Но и это еще не все, ведь длина одной секции башни – 29,950 метра. Эту гигантскую махину нужно не только выгрузить с судна, но и провезти по всей территории порта. Работа считается филигранной.

«Обработка ветропарка в Мурманском морском торговом порту – это нестандартный, интересный, уникальный проект не только для порта, но и для Мурманской области в целом. Он начался два года назад, когда к нам поступила первая заявка по обработке данного груза. И с того момента мы провели подготовительные работы, разработали схемы обработки этого груза, схемы провоза его по территории предприятия. Поскольку груз крупногабаритный, мы даже внесли некоторые инфраструктурные изменения в порту», - рассказывает главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

Профессионализм мурманских портовиков не вызывает сомнений – со своей задачей они справляются на 100%: оперативно, слаженно и безошибочно. Каждый из них понимает, насколько значим этот проект для Мурманской области в целом. По сути, портовики участвуют в исторической стройке. Ничего подобного на территории региона еще не было. Поэтому АО «ММТП» как градообразующее предприятие просто не могло остаться в стороне, сделав свой вклад в развитие ветроэнергетики на Кольской земле.

В рамках операции будет обеспечено 17 судозаходов в Мурманский морской торговый порт. Первый ветрогенератор уже установлен в 80 километрах от столицы Кольского Заполярья. Строительство ветропарка реализуется компанией Enel Green Power, глобальным подразделением Группы Enel, отвечающим за развитие и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. За управление проектом отвечает ООО «Энел Рус Винд Кола», дочерняя компания ПАО «Энел Россия». Эксперты отмечают, что проект будет способствовать развитию экономики Мурманской области и в то же время вносить свой вклад в энергетический комплекс страны за счет генерации энергии с нулевыми выбросами.