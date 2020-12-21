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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.20 10:45

В Историко-краеведческом музее Печенгского района открылась уникальная выставка о войне в Заполярье

В Никеле в Историко-краеведческом музее Печенгского района открылась постоянная экспозиция «Путь к Победе». Выставка посвящена боевым действиям в Заполярье во время Советско-финляндской войны и Великой Отечественной войны. Торжественное открытие выставки состоялось на этой неделе.

«Почти год шла кропотливая работа над реализацией проекта – уже десятого за последние три года в Историко-краеведческом музее Печенгского района. Очень отрадно, что музей последовательно движется в этом направлении, реализуя в интересах граждан социально значимые проекты», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова на церемонии открытия.

На выставке представлены уникальные экспонаты середины прошлого столетия: фрагменты оружия, военного снаряжения, одежды военнослужащих, предметы быта и личные вещи бойцов – всего 280 предметов. Специально для выставки были оцифрованы редкие дошедшие до наших дней документы, фотографии, печатные издания, имеющие отношение к истории военных действий на Мурманском направлении. Дизайн-проект разработала и воплотила в жизнь московская музейная мастерская «Кивеста».

Выставка полностью интерактивна – ее сопровождает мультимедийный комплекс дополненной реальности, где отражены основные события Великой Отечественной войны в Заполярье. Специальный планшет позволяет сопровождать справочной информацией каждый объект экспозиции.

Выставка «Путь к Победе» – одно из главных направлений проекта «Пока память жива», который в прошлом году стал победителем конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель». В рамках проекта проводится большое количество мероприятий, направленных на сохранение памяти о войне: встречи с ветеранами, научно-практические конференции, семинары, акции, поисковые экспедиции, квесты, викторины и уроки мужества.

Как сообщает региональное Министерство культуры, выставка работает ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме воскресенья и понедельника.

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